"Сидел сам под землей" - Дантес вспомнил худший Новый год

Исполнитель Владимир Дантес поделился, какой Новый год был для него худшим. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Исполнитель Владимир Дантес поделился, какой Новый год был для него худшим. Он припомнил, как в новогоднюю ночь был обслуживающим персоналом.

Это произошло в Харькове в 2006 году. Певец рассказал во время съемок Improv Live Show, который покажет "Новый канал", что работал тогда с друзьями в загородном комплексе.

"Товарищи были аниматорами, а я пел каверы. Мое выступление заканчивалось в 23:50. Поскольку считался обслуживающим персоналом, то не мог быть вместе с гостями", - сказал Дантес.

Со сцены он ушел в кухню в подвале. Там и сидел.

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"Друзья в это время развлекали народ, а я ждал своего следующего выхода в 00:10. В течение 20 минут слышал, как люди веселятся, кричат, смеются, запускают фейерверки. А я сидел сам под землей с газировкой в ​​руке. Тогда пообещал себе, что никогда в жизни больше не буду встречать Новый год", - добавил артист.

Певца 33-летнего Владимира Дантеса спутали с солистом группы Måneskin 22-летним Давидом Дамиано. Эпатажный итальянец стал секс-символом после победы коллектива на Евровидении-2021. Дантес показал фото, на котором позировал с обнаженным торсом и в спортивных штанах. Образ дополнил волнистой укладкой и темными тенями на глазах. Поэтому его спутали с Дамияно.