"Måneskin по-украински": Дантес всколыхнул сеть новым образом

Певца 33-летнего Владимира Дантеса спутали с солистом группы Måneskin 22-летним Давидом Дамиано. Эпатажный итальянец стал секс-символом после победы коллектива на Евровидении-2021.

Дантес показал фото, на котором позировал с обнаженным торсом и в спортивных штанах. Образ дополнил волнистой укладкой и темными тенями на глазах. Поэтому его спутали с Дамияно. Фотографию опубликовал в Instagram.

"Хотел написать лонгрид, а потом подумал: "Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде?", - подписал исполнитель фото.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

В комментариях под снимком большинство пользователей написали, что мужчина очень похож на солиста итальянской группы.

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"Под солиста Måneskin косишь?", "Отсылка к Дамиано Давиду, но у него нет таких усов, как в Дантеса", "Måneskin по-украински", "Подумала, что Дамиано в ленте", "Måneskin 2.0".

Владимир Дантес поделился, почему у них с певицей 31-летней Надеждой Дорофеевой нет детей. Он откровенно рассказал, что его раздражает, когда знакомые и подписчики в Instagram постоянно спрашивают, когда же у него с любимой будут дети.