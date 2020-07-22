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среда, 22 июля 2020 18:47

Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
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На фестивале "Славянский базар" в Беларуси в этом году с приветственным словом выступили представители Путина и Зеленского. А также более полутора десятка украинских исполнителей и групп.

29-й фестиваль "Славянский базар" в белорусском городе Витебске проводили 17-22 июля. В рамках фестиваля было несколько событий с участием граждан Украины.

Украинские артисты приняли участие в 29-м международном фестивале "Славянский базар" в Беларуси
Фото: fest-sbv.by
Первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев зачитал официальное поздравление президента Зеленского
Украинские артисты приняли участие в 29-м международном фестивале "Славянский базар" в Беларуси
17 июля на "Славянском базаре" провели День союзного государства
17 июля на "Славянском базаре" провели День союзного государства

В частности, конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". Украинские представители не просто приняли участие в конкурсе. Первую премию получила украинка Элина Иващенко. Она набрала максимальное количество баллов - 134. Столько же баллов было у представителя Беларуси Романа Волознева, которому жюри в итоге отдало Гран-при.

Автор: скрин с видео канала "Беларусь 1"
  Украинка Элина Иващенко получила первую премию конкурса молодых эстрадных исполнителей
Украинка Элина Иващенко получила первую премию конкурса молодых эстрадных исполнителей

18 июля состоялся концерт "С Украиной в сердце". Ведущими программы стали Заслуженная артистка Украины Оксана Антонюк и украинский шоумен Тимур Мирошниченко.

Автор: fest-sbv.by
  18 июля на 29-м международном фестивале "Славянский базар" в Беларуси устроили "Украинский день"
18 июля на 29-м международном фестивале "Славянский базар" в Беларуси устроили "Украинский день"

Согласно афише на сайте фестиваля, участие в концерте приняли звезды украинского шоубиза: Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Таисия Повалий, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Влад Сытник, Gena VITER, Kadi, квартет "Гетьман", группа Kazka, группа "ТИК", проект Luiku, дуэт "Кролики" - Владимир Данилец и Владимир Моисеенко и другие.

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Также впервые за несколько лет на "Славянском базаре" со сцены от официального представителя государства Украина прозвучало поздравление президента. Обращение Владимира Зеленского зачитал первый заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев. Участие в мероприятии принял Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Автор: fest-sbv.by
  Первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев зачитал официальное поздравление президента Зеленского
Первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев зачитал официальное поздравление президента Зеленского

Это событие вызвало возмущение пользователей соцсетей. В частности, сообщение об участии украинских исполнителей опубликовали в сообществе "Прекрасный город Днепр".

"Кароль, Билык, Зибров, Kazka, "ТИК" представили Украину на фестивале "дружбы трех народов". На мероприятии "объединились" представители Украины, России и Беларуси. Украинские группы выступили на одной сцене с Киркоровым, Повалий, Газмановым - которые являются частыми гостями в оккупированном Крыму и Донецке. Более того, ведущий со сцены с большим пиететом зачитал приветственное слово Путина ко всем участникам. Прозвучало и поздравление от Владимира Зеленского - его зачитал лично первый заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев. Каждый день на Востоке Украины от пуль российских оккупантов погибают лучшие сыновья и дочери Украины. А эти на весь мир делают вид, будто войны нет", - говорится в заметке в сообществе "Прекрасный город Днепр" на Facebook.

Автор: facebook.com/fajnemistodnipro
  Реакция соцетей на то, что украинские артисты приняли участие в 29-м международном фестивале "Славянский базар" в Беларуси
Реакция соцетей на то, что украинские артисты приняли участие в 29-м международном фестивале "Славянский базар" в Беларуси

Пожалуй, наибольшей критике участие украинцев в фестивале подверг активист Сергей Стерненко. Он посвятил "Славянскому базару" 10-минутное видео, в котором проанализировал события в Витебске.

"Наша власть и некоторые певцы официально взяли курс на объединение с "русским миром", - этим Сергей начинает свой сюжет.

Как подчеркнул Стерненко, сам фестиваль - совместный проект России и Беларуси. Там даже официально проводят День Союзного государства. В нынешнем году в рамках фестиваля это мероприятие отметили 17 июля возложением цветов и концертом.

А лейтмотивом фестиваля звучала мысль, что Украине нужно объединяться с Россией и Беларусью, ведь наши народы - "братские".

Певица Таисия Повалий, которая имеет ряд российских наград, получила новенькую именную звезду в Витебске.

Фото со "Славянского базара", где находится именная звезда, певица опубликовала в Instagram.

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