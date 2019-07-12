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пятница, 12 июля 2019 11:17

"Друг России и Беларуси" - Таисию Повалий наградили именной звездой

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&quot;Друг России и Беларуси&quot; - Таисию Повалий наградили именной звездой
Таисия Повалий получила награду в Белоруси. Фото: @tpovaliyofficial

Певица Таисия Повалий, которая имеет ряд российских наград, получила новенькую именную звезду в Витебске.

Фото со "Славянского базара", на котором находится именная звезда, певица опубликовала в Instagram.

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"Таисия Повалий хороший друг не только Беларуси, но и России", - прокомментировал Лукашенко.

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Скандальная украинская певица Таисия Повалий прилетела из России в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента.

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