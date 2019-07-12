"Друг России и Беларуси" - Таисию Повалий наградили именной звездой

Певица Таисия Повалий, которая имеет ряд российских наград, получила новенькую именную звезду в Витебске.
Фото со "Славянского базара", на котором находится именная звезда, певица опубликовала в Instagram.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко лично вручил награду артистке
"Таисия Повалий хороший друг не только Беларуси, но и России", - прокомментировал Лукашенко.
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Скандальная украинская певица Таисия Повалий прилетела из России в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента.
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