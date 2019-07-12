"Друг России и Беларуси" - Таисию Повалий наградили именной звездой

Таисия Повалий получила награду в Белоруси. Фото: @tpovaliyofficial

Певица Таисия Повалий, которая имеет ряд российских наград, получила новенькую именную звезду в Витебске.

Фото со "Славянского базара", на котором находится именная звезда, певица опубликовала в Instagram.

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"Таисия Повалий хороший друг не только Беларуси, но и России", - прокомментировал Лукашенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 11 Июл 2019 в 12:03 PDT

Скандальная украинская певица Таисия Повалий прилетела из России в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента.