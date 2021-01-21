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четверг, 21 января 2021 12:07

Сестра Ким Кардашьян похвасталась стройностью в мини-бикини
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Американская супермодель, "ангел" Victoria's Secret 25-летняя Кендал Дженнер соблазнительно позировала в ярком мини-бикини на отдыхе.

Фотографии, где младшая сестра Ким Кардашьян щеголяет стройной фигурой, она разместила в Instagram.

На фото Дженнер прикрывает лицо большой шляпой, но демонстрирует загорелое тело.

Фото: instagram.com/kendalljenner

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Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются после 6 лет брака.

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