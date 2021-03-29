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понедельник, 29 марта 2021 15:20

Шэрон Стоун в детстве насиловал дедушка - шокирующее признание

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Шэрон Стоун в детстве насиловал дедушка - шокирующее признание
30 марта выходит в свет ее автобиография. Фото: pinterest.com

Актрису Шэрон Стоун в детстве насиловал ее дедушка.

Она страдала вместе со своей сестрой, сообщает The New York Times.

30 марта выходит в свет автобиография Стоун The Beauty of Living Twice. В книге отмечается, что мама актрисы просила не рассказывать эту историю. Однако Шэрон все же ее убедила.

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Она пишет в книге не только об изнасиловании, но и о том, как пережила инсульт и как ей делали операцию на головном мозге.

В Украине началась информационная кампания против насилия. В правительстве опубликовали телефоны, на которые можно обратиться.

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