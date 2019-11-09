Сергей Притула продолжает троллить Молочного за пост

Сергей Притула отреагировал на пост своего экс-коллеги тонким троллингом. Фото: LIGA.net

Украинский шоумен Сергей Притула потроллив своего ексколегу по "Файна Юкрайна" Андрея Молочного.

Он написал целую историю о пенсионерку-поклонницу СССР, опубликовал в своем Facebook.

Это произошло после того, как Молочный выложил в сеть пост, в котором написал о фашизме.

"Старушка, с орденом Ленина этаж выцветшего пальто с каракулевым воротничком, стояла на кассе продуктового магазина" Ева Б ". Ее окружила толпа молодых людей, такой обильный, что сразу и не понять, сколько их было: 14 может и все 88 ... сквозь витрины с улицы по всем наблюдали аккуратно зачесаны "в сторону" светловолосые подростки в рубашках и шортиках. в переходе станции метро "Театральная" пенсионеры танцевали под мелодии Вагнера ... с каштанов медленно опадали коричневые листья. Шла осень 2019 года. Киев жил своей обычной жизнью! " - написал Сергей Притула.

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Украинский комик Андрей Молочный, который переехал в РФ, написал пост по случаю захвата Киева советской армией 6 ноября 1943 года. "Почему для меня это событие стало важным, получило очень ценное значение? Ведь еще 5 лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами", - написал он в Instagram. Молочный также выразил надежду, "что как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей".