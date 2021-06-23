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среда, 23 июня 2021 23:47

Сергей Притула отпраздновал 40-летие

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Вчера, 22 июня, телеведущий Сергей Притула отпраздновал свое 40-летие. Перед этим делился планами с "Новым каналом".

"Мне говорили: "Мужики 40 лет не празднуют, ты не боишься?" А я спрашивал у людей: "А почему я должен не праздновать?" Мне точно так никто и не объяснил, в чем заключается природа этого предрассудка. А я, откровенно, не знаю, сколько мне Господь отмерил. Пренебрегать возможностью еще раз собрать за одним столом людей, которых я люблю, которые для меня важны и близки, не собираюсь. Я очень рад, что в день рождения приедут все мои братья и друзья со всей Украины. Будет относительно небольшая компания людей, с которыми я хочу разделить еще один замечательный вечер нашего с ними совместной жизни", - говорил Притула.

Автор: Facebook
  По случаю 40-летия дети подарили Сергею Притуле красивую вышиванку
По случаю 40-летия дети подарили Сергею Притуле красивую вышиванку

Дети подарили звездному папе красивую вышиванку. Сергей отметил, что это беспроигрышный вариант подарка человеку, у которого все есть.

По случаю праздника сам юбиляр забросил в волонтерскую копилку 100 тысяч гривен, чтобы приобрести квадрокоптер для наших военных.

"Мне для полного счастья в 40 лет, не хватает еще 5 квадрокоптер для тех, кто нас защищает. Я закину сегодня в волонтерскую копилку 100 тысяч грн по случаю юбилея, но этого не хватит. Реквизиты оставлю ниже. Спасибо! Увидимся в пятом десятке ", - написал ведущий на своей странице в фейсбуке.

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С праздником Притулу поздравили и коллеги. Так, телеведущая Леся Никитюк появилась на празднике в бирюзовой мини платье. Снимками с вечеринки она поделилась в Instagram.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
 

Праздничные фотографии также опубликовала Маша Ефросинина.

"С юбилеем, мой прекрасный друг! Мчи и не останавливайся! А если нужна пауза, пусть у тебя будет, с кем ее прожить! Я у тебя всегда! " - поздравила Ефросинина.

Автор: Instagram.com/mashaefrosinina
 

У Сергея Притулы и жены Екатерины уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия. 25 мая ведущий "Нового канала" стал многодетным отцом: у супругов родилась дочь Стефания.

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