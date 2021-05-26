"Останавливаться не будем" - Притула поделился эмоциями от рождения дочери

Фото: instagram.com/kateryna_pry

Ведущий Сергей Притула поделился эмоциями от рождения дочери. Также мужчина вспомнил, как выбирали имя.

У него и жены Екатерины уже подрастают сын Дмитрий и дочь Соломия. 25 мая ведущий "Нового канала" стал многодетным отцом: у супругов родилась дочь Стефания..

"Можно констатировать факт, что я стал многодетным отцом. Но, честно говоря, есть такое ощущение, что миссия еще не выполнена до конца. Как говорят у нас в Збараже: "Sky is not limit" (с англ. - "Небо - не предел"). Поэтому не хочу забегать вперед, но надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем и сделаем все, чтобы украинский снова было 52 миллиона", - отметил Притула.

Его дети ждали рождения сестры с нетерпением.

"Сначала Дмитрий очень хотел брата. У Соломии четкого приоритета не было, она просто заявила, что ей нужно еще три брата и три сестренки. И делайте, родители, что хотите. Но, конечно же, рождение Стефании стало для них большим событием. Дима уже достаточно взрослый мальчик. Он, возможно, не так эмоционально и бурно реагировал на это, как Соломия, но мне очень нравится, что с возрастом сын становится очень внимательным, заботливым. Сам звонит Екатерине, выспрашивает, чем можно помочь, когда ее выписывают, как там наша девочка. А по Соломии я понял, что с ней никогда нельзя ходить в разведку. Я отвез Катю в родильный, а Соломию надо было отвести в детский сад. Сказал ей, что она едет в садик, а я - к матери, потому что сегодня у нее появится сестра. И вот только она переступила порог сада, то закричала: "А у нас сегодня ребенок рождается", - рассказал ведущий.

Жена Притулы была главной в выборе имени.

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"С самого начала по выбору имени единодушия у нас не было. Рассматривали по меньшей мере три варианта. Лично я считаю, что Бог и природа немного несправедливо сформулировали порядок дневной в отношении женщин. То есть, мужчина приобщается к появлению ребенка исключительно на одном очень приятном этапе, который называется зачатие. А дальше женщина девять месяцев вынашивает, очень долго кормит. Поэтому считаю правильным хоть немного компенсировать это все. Если я не могу взять на себя часть ответственности в моментах, которые присущи женщинам исключительно по причине физиологии, подумал, что Кате будет приятно, если она сможет выбрать имя. Она выбрала Стефания. Имя красивое, всем понравилось", - добавил Притула.

Телеведущий и политик Сергей Притула в третий раз стал отцом. Он опубликовал фото с новорожденной дочкой.