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вторник, 28 апреля 2020 17:11

"Сельский час" или "катрусин кинозал": Потап прокомментировал финал "Голоса страны-10"

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Рэпер и тренер Потап прокомментировал финал проекта "Голос страны-10". По результатам голосования зрителей, победил подопечный Тины Кароль - Роман Сасанчин.

На Instagram-странице Потап опубликовал пост. Сторонники восприняли его как оценку результатов финала. Артист посоветовал посмотреть документальный сериал про баскетболистов "Последний танец". Там можно увидеть честную борьбу.

"Пока в Украине телевизионные вокальные шоу, несмотря на безупречную и новаторскую техническую подготовку, все-таки превратились в "Катрусин кинозал", очень круто и мотивационно выглядит фильм о легенде спорта и честное противостояние на паркете NBA "Последний танец". Рекомендую всем любителям сильных личностей посмотреть, как закалялись легенды", - написал он.

Следует отметить, что первоначально певец заявил, что шоу превратилось в "сельский час". Однако потом он исправил пост, уточнив, что это - "катрусин кинозал".

После победы на юбилейном, 10-м, сезоне проекта "Голос страны-10", артист Роман Сасанчин рассказал о том, что чувствует. Он до сих пор не может оправиться от того, что с ним произошло - об этом и рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

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