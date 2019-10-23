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среда, 23 октября 2019 22:55

Селена Гомес выпустила песню о расставании с Бибером

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  Название новой песни Гомес переводится как "Потерять тебя, чтобы полюби себя". Фото: скрин из видео
Название новой песни Гомес переводится как "Потерять тебя, чтобы полюби себя". Фото: скрин из видео

Американская певица 27-летняя Селена Гомес впервые выпустила клип за последние 4 года. Новая композиция называется "Lose You To Love Me".

Поклонники звезды предполагают, что песня стала своеобразным прощанием Гомес со своим бывшим бойфрендом - певцом Джастином Бибером. После расставания Селена сделала перерыв в карьере и личной жизни, чтобы заняться психологическим здоровьем.

Клип снят в черно-белых оттенках. На видео Гомес демонстрирует опустошения и эмоциональную истощенность.

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Пользователи обратили внимание на текст песни. Особое внимание привлекли слова: "In two months, you replaced us", что в переводе означает - "За два месяца ты заменил нас". Фанаты указывают на то, что Бибер восстановил отношения с Хейли Болдуин через 2 месяца после расставания с Селеной.

Из текста также следует, что Гомес пытается попрощаться с токсичными отношениями, которые принесли ей только страдания.

  Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились 13 сентября в прошлом году. Фото: Instagram
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились 13 сентября в прошлом году. Фото: Instagram

Селена Гомес и Джастин Бибер стали встречаться в 2010 году. Несколько раз они расставались и восстанавливали отношения. 2017 года пара очередной раз сошлась, однако в марте 2018-го официально сообщила о разрыве. Уже через 2 месяца, в июле, Бибер объявил о помолвке с моделью Хейли Болдуин.

30 сентября американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин сыграли свадьбу в Южной Каролине.

Daily Mail
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