Селена Гомес выпустила песню о расставании с Бибером

Американская певица 27-летняя Селена Гомес впервые выпустила клип за последние 4 года. Новая композиция называется "Lose You To Love Me".
Поклонники звезды предполагают, что песня стала своеобразным прощанием Гомес со своим бывшим бойфрендом - певцом Джастином Бибером. После расставания Селена сделала перерыв в карьере и личной жизни, чтобы заняться психологическим здоровьем.
Клип снят в черно-белых оттенках. На видео Гомес демонстрирует опустошения и эмоциональную истощенность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Селену Гомес Instagram довел к депрессии
Пользователи обратили внимание на текст песни. Особое внимание привлекли слова: "In two months, you replaced us", что в переводе означает - "За два месяца ты заменил нас". Фанаты указывают на то, что Бибер восстановил отношения с Хейли Болдуин через 2 месяца после расставания с Селеной.
Из текста также следует, что Гомес пытается попрощаться с токсичными отношениями, которые принесли ей только страдания.
Селена Гомес и Джастин Бибер стали встречаться в 2010 году. Несколько раз они расставались и восстанавливали отношения. 2017 года пара очередной раз сошлась, однако в марте 2018-го официально сообщила о разрыве. Уже через 2 месяца, в июле, Бибер объявил о помолвке с моделью Хейли Болдуин.
30 сентября американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин сыграли свадьбу в Южной Каролине.
Комментарии