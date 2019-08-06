Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе

Фото: Puma

Американская певица Селена Гомес снялась в новой кампании спортивного бренда PUMA Cali Remix. На фотографиях знаменитость выглядит похудевшей и в хорошей форме.

На фото Гомес позировала в розово-кремовом костюме с бриджей и кроп-топа. Живот певицы был открыт, что демонстрировало хорошую форму звезды. Это отметили пользователи, ведь месяц назад в сети появились фоторафии, на которых Селена продемонстрировала цилюлит и располнела фигуру.

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Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году. За роль нового лица марки исполнительницы заплатили $ 30 млн.

Недавно Селена Гомес стала меньше появляться в публичном пространстве, удалила страницу в Instagram. Такие действия объяснила желание уделить внимание психическому здоровью. В реабилитационном центре она лечила депрессию.