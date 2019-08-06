 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 747
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 1764
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1800
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3618
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12195
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14724
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2835
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3321
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2907
Фото
Все фото
5
4
5
7
6
Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе
Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе
&quot;Королева вернулась&quot; - утонченная Анджелина Джоли снялась в соблазнительной фотосессии
"Королева вернулась" - утонченная Анджелина Джоли снялась в соблазнительной фотосессии
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
&quot;Танцы со звездами&quot;: певец Серега и гимнастка Анна Ризатдинова приняли танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": певец Серега и гимнастка Анна Ризатдинова приняли танцевальную эстафету
Видео
Все видео
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу
"Коля, это был знак" - нардеп попал в больницу
Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"
Сексуальное боди и платье-сетка: Людмила Барбир показала соблазнительный образ для "Танцев со звездами"
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3573
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7362
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 828
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 23:29

Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе
5

  Комментировать

Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году
Фото: Puma
Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году
Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году
Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году
Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году

Американская певица Селена Гомес снялась в новой кампании спортивного бренда PUMA Cali Remix. На фотографиях знаменитость выглядит похудевшей и в хорошей форме.

На фото Гомес позировала в розово-кремовом костюме с бриджей и кроп-топа. Живот певицы был открыт, что демонстрировало хорошую форму звезды. Это отметили пользователи, ведь месяц назад в сети появились фоторафии, на которых Селена продемонстрировала цилюлит и располнела фигуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже

Контракт с PUMA Гомес подписала в 2017 году. За роль нового лица марки исполнительницы заплатили $ 30 млн.

Недавно Селена Гомес стала меньше появляться в публичном пространстве, удалила страницу в Instagram. Такие действия объяснила желание уделить внимание психическому здоровью. В реабилитационном центре она лечила депрессию.

Daily Mail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Селена Гомес продемонстрировала исхудалую фигуру в рекламе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Создали военную формацию добровольцев

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 47545
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 39 Просмотров: 46008
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 28161
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 20728
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 18117
Знаменитости
"Свежая кровь" украинского шоу-биза выступит 17 августа на одной сцене во Львове с Тиной Кароль, "Без обмежень", Enej
"Свежая кровь" украинского шоу-биза выступит 17 августа на одной сцене во Львове с Тиной Кароль, "Без обмежень", Enej Просмотров: 108
"Королева вернулась" - утонченная Анджелина Джоли снялась в соблазнительной фотосессии
"Королева вернулась" - утонченная Анджелина Джоли снялась в соблазнительной фотосессии
4
 Просмотров: 1512
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
5
 Просмотров: 2772
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 7857
"Танцы со звездами": певец Серега и гимнастка Анна Ризатдинова приняли танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": певец Серега и гимнастка Анна Ризатдинова приняли танцевальную эстафету
6
 Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
39
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
6
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Голосов: 36773
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua