Сексуальный живот и мини-шорты: 51-летняя Энистон продемонстрировала идеальное тело

Фото: instagram.com/interviewmag

Американская актриса Дженнифер Энистон, которой вчера исполнился 51 год, порадовала многочисленных фанатов новыми фотографиями. Судя по ним, звезда находится в отличной форме.

Актриса только в октябре прошлого года завела Instagram. Сейчас имеет около 27,7 млн подписчиков.

Рейчел из культового сериала "Друзья" и стильная Алекс из "Утреннего шоу" до сих пор имеет совершенную фигуру, бронзовый загар и фирменную прическу.

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Журнал Interview Magazine обнародовал фото Энистон из новой съемки, на которых она позирует в коротких шортах и ботфортах, демонстрируя потрясающее тело.

11 февраля голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51. Она до сих пор вдохновляет натуральностью. Родители актрисы тоже были актерами - женщина пошла по их следам. Когда маленькой Энистон было 9, родители развелись и будущую звезду воспитывала мать. С ней у Дженнифер были не очень хорошие отношения. Мать все время критиковала ее внешность. "Она все время толкла одно и то же: "У тебя маленькие и близко посаженные глаза, слишком крупное лицо и ужасный отцовский рот", - вспоминает звезда. Но девушка, несмотря на критику, все равно посещала уроки актерского мастерства. Ей даже пришлось похудеть на 14 кг. Поскольку кастинг-менеджеры сказали, что для съемок в кино нужно похудеть.