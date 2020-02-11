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вторник, 11 февраля 2020 13:59

Дженнифер Энистон исполняется 51
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11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51
Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51
11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51
11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51
11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51

Сегодня, 11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51. Она до сих пор вдохновляет своей натуральностью.

Родители актрисы тоже были актерами - женщина пошла по их следам. Когда маленькой Энистон было 9, родители развелись и будущую звезду воспитывала мать. С ней у Дженнифер были не очень хорошие отношения. Мать все время критиковала ее внешность.

"Она все время толкла одно и то же: "У тебя маленькие и близко посаженные глаза, слишком крупное лицо и ужасный отцовский рот", - вспоминает звезда.

Но девушка, несмотря на критику, все равно посещала уроки актерского мастерства. Ей даже пришлось похудеть на 14 килограммов. Поскольку кастинг-менеджеры сказали, что для съемок в кино нужно похудеть.

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Старания были вознаграждены со сторицей. В 90-х в сериале "Друзья" Дженнифер Энистон очаровала зрителей своей непринужденной калифорнийской красотой.

50-летняя Дженнифер Энистон не изменяет своему стилю. Звезда обожает повседневный кэжуал в сдержанных тонах. Любимая базовая вещь Энистон - брюки во всех их комбинациях. На днях Джен посетила вечеринку Сары Фостер по случаю ее дня рождения. И в очередной раз доказала, что ей невероятно к лицу бунтарский рокерский стиль. А с такой спортивной фигурой, как у актрисы, можно позволить себе немного кожи. Эко-кожа - ведущий тренд 2020 года.

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