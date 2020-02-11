Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Сегодня, 11 февраля, голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполняется 51. Она до сих пор вдохновляет своей натуральностью.

Родители актрисы тоже были актерами - женщина пошла по их следам. Когда маленькой Энистон было 9, родители развелись и будущую звезду воспитывала мать. С ней у Дженнифер были не очень хорошие отношения. Мать все время критиковала ее внешность.

"Она все время толкла одно и то же: "У тебя маленькие и близко посаженные глаза, слишком крупное лицо и ужасный отцовский рот", - вспоминает звезда.

Но девушка, несмотря на критику, все равно посещала уроки актерского мастерства. Ей даже пришлось похудеть на 14 килограммов. Поскольку кастинг-менеджеры сказали, что для съемок в кино нужно похудеть.

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Старания были вознаграждены со сторицей. В 90-х в сериале "Друзья" Дженнифер Энистон очаровала зрителей своей непринужденной калифорнийской красотой.

50-летняя Дженнифер Энистон не изменяет своему стилю. Звезда обожает повседневный кэжуал в сдержанных тонах. Любимая базовая вещь Энистон - брюки во всех их комбинациях. На днях Джен посетила вечеринку Сары Фостер по случаю ее дня рождения. И в очередной раз доказала, что ей невероятно к лицу бунтарский рокерский стиль. А с такой спортивной фигурой, как у актрисы, можно позволить себе немного кожи. Эко-кожа - ведущий тренд 2020 года.