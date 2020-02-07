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пятница, 07 февраля 2020 16:02

Дженнифер Энистон поражает стройностью в свои 50
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Фото: instagram.com/jennifer_aniston.il

50-летняя Дженнифер Энистон не изменяет своему стилю. Звезда обожает повседневный кэжуал в сдержанных тонах. Любимая базовая вещь Энистон - брюки во всех их комбинациях.

На днях Джен посетила вечеринку Сары Фостер по случаю ее дня рождения. И в очередной раз доказала, что ей невероятно к лицу бунтарский рокерский стиль. А с такой спортивной фигурой, как у актрисы, можно позволить себе немного кожи. Эко-кожа - ведущий тренд 2020 года.

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Образ актрисы состоит, кроме модных штанов, из черного жакета с кожаными вставками на локтях, темно-зеленой водолазки, а также лилового шарфа. Его дополняют замшевые ботинки на объемной светлой платформе и миниатюрная сумочка на цепочке.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей на шоу американской телеведущей Эллен Дедженерес. Во время эфира актриса и комедиантка поцеловались.

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