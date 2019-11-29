Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных

Британская модель plus-size Фелисити Хейуард выпустила линейку нижнего белья для полных женщин.

Она активно выступает за бодіпозитів и стала участницей создания нижнего белья для полных женщин. Суть коллекции - комплекты для "плюс сайз" женщин отличаются от белья для стройных только толщиной бретелек, пишет metro.co.uk.

В коллекцию вошли сексуальные боди, корсеты, пояса с подвязками и комбинезоны. Белье было создано совместно с лондонским брендом Playful Promises. Она доступно в 85 размерах.

Цены на белье из коллекции стартуют от 14 фунтов стерлингов ( 432.86 грн - Gazeta.ua) на официальном сайте Playful Promises.

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Американская 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей днях отдыхала на пляже в Малибу. Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике. На фото татуированная Холлидей загорала на пляже и купалась в океане. На Тесс был одет сплошной купальник с цветочным принтом. На снимках пышнотелая модель без макияжа.