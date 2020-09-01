Сексуальная супермодель в нижнем белье показала, как делает макияж

Фото: instagram.com/realbarbarapalvin

Венгерская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret 26-летняя Барбара Палвин выложила откровенные фото в Instagram.

На снимках последней серии модель эффектно позирует только в нижнем белье и показывает, как она делает макияж. Девушка в черном комплекте нижнего белья от Victoria's Secret сделала фото в ванной комнате.

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"Готовлюсь к ночному свиданию в сексуальном бюстгальтере с пуш-апом", - подписала фото Палвин.

Бразильская модель 26-летняя Наталья Феликс публикует сексуальные фото из отпуска в Instagram. Отдыхает в турецком Бодруме.