Сексуальная супермодель потрясла соблазнительными фото

Бразильская супермодель Ізабель Гулар, одна из ангелов Victoria's Secret, показала серию соблазнительных фото с греческого острова Миконос.

На снимках, опубликованных в Instagram, звезда позирует топлес на шезлонге в бикини и солнцезащитных очках.

Образ Изабель дополнили яркий маникюр и множество украшений на руках.

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"Поджаренная с одной стороны", - подписала снимки Гулар.

Британская супермодель Деми Роуз захватила подписчиков новыми снимками. Модель надела красочный купальник, который подчеркнул ее пышные формы.