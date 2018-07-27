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пятница, 27 июля 2018 18:40

Секс-бомба Вера Брежнева подчеркнула пышный бюст узкой майкой
27

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Вера Брежнева
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Вера Брежнева

Вера Брежнева поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фото из рекламной компании для нескольких марок косметики.

На одних из фото красавица позирует в тесном майке, а на другой - топлесс.

Сторонники были поражены фотосессией и засыпали звезду комплиментами, сравнивая с Катрин Денев.

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Ранее Вера Брежнева поздравила мужа Константина Меладзе с 55-летием. В честь этого события певица опубликовала нежную черно-белую фотографию, на которой изображена в объятиях любимого.

Кстати, старшая дочь певицы Соня Куперман, тоже пробует себя в качестве модели.

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Дата
27
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