Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье

Американская Instagram-модель 24-летняя Джессика Бартлетт регулярно участвует в сексуальных фотосессиях, на которых предстает в мини-бикини и нижнем белье.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в черном нижнем белье. Горячий образ дополнила поясом с подвязками.

Фото: instagram.com/jessicambartlett

Джессика Бартлетт родилась в американском Лос-Анджелесе. С 10 лет увлекается черлидингом и даже выиграла национальный чемпионат в составе калифорнийской команды болельщиков All-Stars Snipers.

В 2018 году американка закончила Калифорнийский Университет в Беркли со степенью бакалавра гуманитарных наук в области политологии. С 2017 по 2018-й работала в австрийской компании Red Bull в отделе продаж и как член команды по маркетингу.

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Бартлетт - соучредитель и директор по маркетингу в Pongea - онлайн-магазине косметики. Еще разработала сайт для этой компании и занимается курированием проданной продукции. Также она модель и звезда Instagram.

Польская топ-модель Аня Рубик позировала обнаженной для обложки новогоднего номера Vogue Polska. Фото опубликовала в Instagram. Этот выпуск редакция посвятила женщинам, которые отстаивают право на аборт. Выбор темы номера был обоснован тем, что журнал всегда освещал вопросы, которые волнуют женщин, - пояснил главный редактор Филипп Ниденталь.