"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца

Фото: instagram.com/anja_rubik

Польская топ-модель Аня Рубик позировала обнаженной для обложки новогоднего номера Vogue Polska. Фото опубликовала в Instagram.

Этот выпуск редакция посвятила женщинам, которые отстаивают право на аборт. Выбор темы номера был обоснован тем, что журнал всегда освещал вопросы, которые беспокоят женщин, - пояснил главный редактор Филипп Ниденталь. Об этом сообщает Insider.

На одном из снимков Аня позирует обнаженной. На другом - в красном плаще, что отсылает к сериалу-антиутопии "Рассказ служанки" о тоталитарном обществе.

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"Хотела показать наш протест и нашу силу. На фото я обнажена. В патриархальных системах женское тело сексуализированное, окруженное стыдом и показано как нечто неправильное и неприличное. Таким образом нагота стала символом женской революции. В Польше реализуются планы правительства лишения женщин их репродуктивных прав и права принимать решения относительно своей жизни и своего тела", - пояснила идею обложек Рубик.

22 октября Конституционный суд Польши усилил антиабортное законодательство. Страну охватили массовые протесты. Люди начали штурмовать церкви, а в парламенте разгорелись споры.