Секс по пять часов и 100 гитар, названных в его честь: Стингу исполнилось 70 лет

2 октября английский музыкант Стинг отмечает 70-летие. Гордон Мэттью Томас Самнер – настоящее имя артиста – получил известность благодаря группе The Police еще в 1970-1980 годах.

Gazeta.ua подготовила неожиданные факты из жизни легендарного певца.

1. Стинг родился в небогатой семье. Денег хватало только на необходимое. Мать Одри, которая закончила музыкальную школу, научила сына игре на фортепиано и отдала в церковный хор. Когда парню исполнилось 10 лет, настоящим подарком от родителей для него стала бас-гитара.

2. После окончания гимназии он работал кондуктором, налоговым инспектором, а затем поступил в педагогический колледж. Когда закончил его, трудоустроился учителем английского языка в католическую школу. Тогда один из близких друзей заметил талант Самнера и предложил ему пройти прослушивание в местную джазовую группу Newcastle Big Band. С этого и начался его путь на сцену.

3. Стинг является многодетным отцом: у него есть двое детей – Джо и Кэтрин – от первого брака с театральной актрисой Фрэнсис Томелти и четверо -– Микки, Коко, Джейк, Джакомо – от фотомодели и продюсера Труди Тайлер, с которой женат до сих пор. Никто из детей не может претендовать на наследство звездного отца, который составлял более $300 млн на 2018 год. Музыкант сознательно не вносит их в завещание: таким образом пытается уберечь детей от судьбы состоятельных бездельников.

4. Стинг вместе с женой Труди имеют кинокомпанию. Спонсировали фильм "Карты, деньги, два ствола" – первый фильм режиссера Гая Ричи. Кстати, именно музыкант познакомил его со своей подругой, а впоследствии и будущей женой Ричи – артисткой Мадонной. Сын звездной пары – Рокко Ричи – крестник Стинга.

5. В мире есть 100 гитар, названных в честь звезды. Серия The Sting: Mini Signature Edition разрабатывалась под личным контролем музыканта.

6. Именем Стинга назвали лягушку недавно открытого подвида "бразильская древесница" – Dendropsopus stingi. Музыкант сделал огромный вклад в спасение тропических лесов Амазонии. Еще в 1989 году вместе с женой и бельгийским кинорежиссером Жан-Пьером Дютилье он увлекся защитой природы и основал экологический фонд – Rainforest Foundation. Кроме сохранения тропических лесов, организация борется за права коренных народов, живущих в них. Стинг активно участвует в процессе, жертвует миллионы ради окружающей среды и проводит ежегодные благотворительные концерты под эгидой фонда.

7. Знаменитость не ест мяса, посещает зал, активно занимается йогой, бегом и аэробикой. Также Стинг практикует тантрический секс. Труди Стайлер в интервью неоднократно говорила откровенно на эту тему и хвасталась способностью мужа заниматься любовью более пяти часов без остановки. Подтверждением того, что музыкант практикует такие сексуальные практики, служат признания и самого Стинга: он говорил, что тантрический секс – это здорово.

Предлагаем также прослушать самые известные песни легендарного музыканта.

Культовый певец и музыкант Стинг выпустил альбом "My Songs" — сборник перезаписанных версий своих старых хитов. По новому зазвучали такие хиты как "Every Breath You Take", "Englishman in New York", "Shape of My Heart" и другие всем известные песни артиста.