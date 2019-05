Автор: music.apple.com Культовый певец и музыкант Стинг выпустил новый альбом "My Songs" — сборник перезаписанных версий своих старых хитов

Культовый певец и музыкант Стинг выпустил новый альбом "My Songs" — сборник перезаписанных версий своих старых хитов.

По новому зазвучали такие хиты как "Every Breath You Take", "Englishman in New York", "Shape of My Heart" и другие всем известные песни артиста.

14 ноября 2018 года английский певец Стинг дал совместный концерт с ямайским регги-исполнителем Шэгги в столичном Дворце спорта.