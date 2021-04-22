"Считала жареные сухарики своим коронным блюдом" - ведущая рассказала о кулинарных слабостях

Ведущая отметила, что ее слабостью являются продукты из муки. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ведущая Мила Еремеева поделилась своими кулинарными предпочтениями. Она рассказала, что больше всего любит жарить сухарики.

В этом женщина призналась во время съемок шоу "Где логика" на "Новом канале".

"У меня вкусно получается жарить сухарики. Очень давно, когда мне было лет 13, считала это своим коронным блюдом. Я вообще рано начала готовить для родителей. Помню, делала торты, бисквиты. А сейчас коронного блюда нет", - сказала Еремеева.

Ведущая отметила, что ее слабостью являются продукты из муки.

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"Я никогда не откажусь от хлеба или какого-то печенья. Люблю такое есть. Но не могу себе это позволить часто, ведь работаю в кадре. В последнее время у меня нет какого-то пристрастия к еде. Мне достаточно, чтобы в доме была вода. Вообще советую воду с лимоном, потому что это полезно. А еще она отбивает аппетит, и после этого ты можешь не есть. Но у меня такого не случалось, я все равно ем", - добавила она.

Ведущая Мила Еремеева поделилась воспоминаниями о дебюте в эфире. Она рассказала, что впервые ее голос прозвучал на радио, когда ей было 7-8 лет.