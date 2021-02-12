"Выхожу в эфир, как к себе домой". Радиоведущая вспомнила, как начиналась ее карьера

Женщина отметила, что почти не помнит первый радиоэфир. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущая Мила Еремеева поделилась воспоминаниями о дебюте в эфире. Она рассказала, что впервые ее голос прозвучал на радио, когда ей было 7-8 лет.

"Тогда еще жила в Одессе. На утреннем шоу была рубрика, которую я озвучивала. Суть проста: как ребенок должна была спеть песню, а слушатели - угадать, что я пою. Мне настолько понравилась эта дело, что захотелось работать на радио. Пришла в лет 13-14 проситься на работу, а в ответ услышала: "Нет, ты еще слишком мала, ничего не умеешь". Но меня это не сломило, ведь впоследствии я попыталась пробиться на радиостанцию ​​в Киеве, и мне удалось", - сказала теле- и радиоведущая за кулисами шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Женщина отметила, что почти не помнит первый радиоэфир.

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"Это был какой-то сплошной адреналин. Так же в кадре на телевидении. Я привыкла к такой эмоции, поскольку обычно работаю в прямом эфире на церемониях или крупных мероприятиях. Конечно, когда впервые должна была проводить церемонию во Дворце Спорта на 10 тысяч человек, то был мандраж . Но сейчас уже такого нет. Выхожу в эфир, как к себе домой", - добавила Еремеева.

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