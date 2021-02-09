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вторник, 09 февраля 2021 23:06

Не мог скрыться от поклонников - хореограф рассказал, как катался на сноуборде
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Хореограф Евгений Кот поделился впечатлениями от отдыха в Буковеле. Он рассказал, как впервые встал на сноуборд, и какой зимней традиции придерживается с женой.

"Познакомился со сноубордом только год назад. Начиналось все под Киевом на учебных трассах. Помню, что взял доску и попытался научиться сам, без инструктора. Сначала у меня ничего не получалось, я не мог элементарно даже встать на сноуборд. Но это длилось всего три минуты, потому что потом товарищ дал лайфхак: "А ты просто нажми на ту ногу, в какую сторону хочешь ехать". Я сделал это, и все удалось. Дважды за зиму тогда съездил на небольшие горки под Киевом, а потом решил покорять Буковель. Уже там это занятие увлекло меня целиком и полностью. Поэтому теперь в нашей семье традиция ежегодно ездить на горнолыжный курорт", - рассказал танцор на съемках шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Мужчина также отметил, что ему во время отпуска не удалось скрыться от поклонников.

Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле

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"Когда мы были в Буковеле, то не знаю каким образом, меня все равно узнавали люди. На мне - маска и очки, а они замечали, что это я, и подходили. И происходило это очень часто. Знакомились, хотели пообщаться, сфотографироваться, делали комплименты. Для меня остается загадкой: как им это удается?", - добавил Кот.

Артистка Оля Цибульская поделилась воспоминаниями о неудачном эксперименте. Она рассказала, как сбрила брови в школьные годы.

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Дата
10
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