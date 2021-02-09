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вторник, 09 февраля 2021 21:33

"Побрила брови папиным станком". Цибульская рассказала о неудачном эксперименте

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&quot;Побрила брови папиным станком&quot;. Цибульская рассказала о неудачном эксперименте
Ведущая рассказала, что никто в школе не понимал, что с ней случилось. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Артистка Оля Цибульская поделилась воспоминаниями о неудачном эксперименте. Она рассказала, как сбрила брови в школьные годы.

"Во втором классе одноклассница поделилась секретом красоты. Тогда у меня были очень густые брови. И вот подруга посоветовала их сбрить, чтобы они не срослись в одну. Недолго думая, побрилась их папиным станком", - вспомнила певица за кулисами шоу "Где логика" , которое покажет "Новий канал".

Ведущая рассказала, что никто в школе не понимал, что с ней случилось.

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"Через некоторое время брови отросли. Кстати, несколько лет назад примерила на себя образ художницы Фриды Кало и таки дорисовала брови посередине лба. Выглядело неординарно. А еще в таком образе сняла клип", - добавила Цибульская.

Рэпер Аlyona Аlyona поделилась своими увлечениями. До популярности она работала воспитательницей, а после работы занималась музыкой, фотографией и вышиванием.

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