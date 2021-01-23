Сара Полсон: фототрансформации американской звезды

Фото: DuJour Magazine

Звезда американского сериала "Сестра Рэтчед", актриса 46-летняя Сара Полсон снялась в новой фотосессии для журнала DuJour Magazine.

Актриса украсила обложку нового номера издания. На титульной станице Полсон позирует в черном кожаном пальто от Proenza Schouler, дополнив образ золотым ожерельем от Tiffany & Co. Стоимость украшения 43 тыс долларов.

Также звезда предстала в эффектных лугах из новых коллекций домов моды Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Max Mara, Balenciaga, Gucci и Givenchy.

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Автором фотосессии выступил фотограф Макс Абадьян.

В интервью DuJour Magazine актриса рассказала о самом главном при выборе роли:

"Я не ищу чего-то конкретного в роли, а ищу внутренний сигнал, который появляется, когда я чего-то боюсь. Если я не вижу четкого пути к достижению результата, это значит, что я должна это сделать. Чем больше я боюсь роли, тем более в шансов, что я скажу "да", - рассказала Полсон.

Сара Полсон с начала 2015 года встречается с актрисой Холланд Тейлор. Полсон призналась, что они с партнершей живут в разных домах в Лос-Анджелесе.