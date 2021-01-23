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суббота, 23 января 2021 14:07

Сара Полсон: фототрансформации американской звезды
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Актриса Сара Полсон украсила обложку модного журнала.
Фото: DuJour Magazine
Актриса Сара Полсон украсила обложку модного журнала.
Актриса Сара Полсон украсила обложку модного журнала.
Актриса Сара Полсон украсила обложку модного журнала.
Актриса Сара Полсон украсила обложку модного журнала.

Звезда американского сериала "Сестра Рэтчед", актриса 46-летняя Сара Полсон снялась в новой фотосессии для журнала DuJour Magazine.

Актриса украсила обложку нового номера издания. На титульной станице Полсон позирует в черном кожаном пальто от Proenza Schouler, дополнив образ золотым ожерельем от Tiffany & Co. Стоимость украшения 43 тыс долларов.

Также звезда предстала в эффектных лугах из новых коллекций домов моды Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Max Mara, Balenciaga, Gucci и Givenchy.

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Автором фотосессии выступил фотограф Макс Абадьян.

В интервью DuJour Magazine актриса рассказала о самом главном при выборе роли:

"Я не ищу чего-то конкретного в роли, а ищу внутренний сигнал, который появляется, когда я чего-то боюсь. Если я не вижу четкого пути к достижению результата, это значит, что я должна это сделать. Чем больше я боюсь роли, тем более в шансов, что я скажу "да", - рассказала Полсон.

Сара Полсон с начала 2015 года встречается с актрисой Холланд Тейлор. Полсон призналась, что они с партнершей живут в разных домах в Лос-Анджелесе.

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