Сара Джессика Паркер снялась для обложки Vogue и пожаловалась на травлю из-за возраста

Американская актриса 56-летняя Сара Джессика Паркер снялась для декабрьского номера американского Vogue. Она украсила глянцевую обложку в эффектном платье из новой коллекции Dolce & Gabbana Alta Moda.

Также Паркер примеряла наряды от Alexander McQueen и Fendi. Дополняла образы украшениями от Dior и шляпой с перьями от Valentino. Звезда сериала "Секс и город" предстала перед объективом американского фотографа Дэниела Джексона.

Фото: Дэниел Джексон для издания Vogue

В интервью актриса поговорила по теме эйджизма. Призналась, что ее шокировало количество критики в свой адрес из-за съемок продолжения культовой ленты 2000-х. Артистка назвала это "женоненавистнической болтовней".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пышногрудая фитнес-модель обольщает рельефным телом в бикини

"Мы столкнулись с большим количеством критики, с женоненавистнической болтовней. Этого никогда не произошло бы с мужчиной. Седые волосы. У нее есть седые волосы? Особенно в социальных сетях. Каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы нас устраивало то, кем мы стали. Кажется, что им нравится, когда мы чувствуем боль от того, кем мы являемся сегодня, и выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть?"- подчеркнула она.

Во время 73-й церемонии "Эмми-2021" стриминг HBO Max показал фрагменты с перезапуска культового сериала 2000-х "Секс в большом городе". В коротком отрывке можно увидеть главных героинь сериала в исполнении актрис Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, которых якобы кто-то зовет. Паркер оборачивается и машет в камеру рукой. Далее показывают сцену на кухне с героиней Паркер и исполнителем роли ее мужа Крисом Нотом. Они целуются и танцуют.