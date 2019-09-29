Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

30 сентября итальянской модели и актрисе Монике Беллуччи исполняется 55 лет.

Беллуччи родилась в городке Читта-ди-Кастелло в центральной Италии. Отец Беллуччи был сельскохозяйственным работником, а мама - художницей.

Удивительно, но матери Моники за несколько лет до его рождения поставили диагноз - бесплодие. Кстати, актриса была единственным ребенком в семье.

Моника Беллуччи в детстве мечтала стать юристом. Чтобы оплатить образование, в 16 лет решила поработать моделью. Карьера пошла в гору. Модельный мир девушке понравился и она отказалась от затеи посвятить жизнь юриспруденции. В 24 подписала контракт с домом моды "Дольче и Габбана". С ним работает до сих пор. Впервые снялась в кино в эпизодической роли 26-летней. Известной стала благодаря участию в фильме "Квартира" 1996. Во время съемок познакомилась со своим вторым мужем, французом Венсаном Касселем. За первым - фотографом Клаудио Бассо - была замужем в 1990-1994 годах. С Касселем была вместе 18 лет. Брак был свободным, как часто повторяла Моника, "цыганским": она постоянно жила в Риме, а он - в Париже (а вообще в них четыре дома - еще в Англии и в Бразилии) .Через плотный график съемок супруги виделись крайне редко и общались преимущественно по телефону. Пара разошлась.

В этом году она разошлась с младшим на 18 лет бойфрендом, художником Николя Лефевром. Они были вместе 2 года.

Первую дочь от Касселя Моника родила в 39 лет. Вторую - в 45. Говорит, что до этого не была готова к материнству.

Будучи беременной, Моника признавалась, что "роды в зрелом возрасте требуют большой смелости".

"Я всегда хотела родить детей попозже. До того я не была готова к чему-то столь огромному, к тому, что изменит жизнь навсегда. Когда родилась первая дочка, я думала, что заведу второго ребенка как можно скорее – не так уж много времени оставалось. А в результате я кормила ее грудью так долго, как это вообще возможно, и хотела проводить время именно с ней, быть по-настоящему уверенной в себе, узнать, кто она, прежде чем забеременеть во второй раз. И я была счастлива, забеременев в 44. Нам с мужем не пришлось долго стараться, все получилось очень естественно… Благодаря моим детям я, как правило, просыпаюсь счастливой".

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Предлагаем интересные факты о ней.

Уверяет, что не делала пластических операций. Пользуется только увлажняющим кремом и витаминными инъекциями.

"Никогда не буду очень худой. Я родила детей, бываю ленивой, люблю поесть. Вместо того, чтобы худеть, ношу черное", - рассказывает актриса.

Из всех видов спорта актриса предпочитает плавание и йогу.

Рост Моники Беллуччи - 178 см.

Вес - от 63 до 68 кг.

Параметры - 92-62-92 (плюс-минус 2-3 см).

Размер обуви - 40-41.

Актриса несколько раз за карьеру снялась обнаженной. Наиболее известны ее фотосессии в стиле ню для календарей MAX (1998 год) и GQ (2000 год).

Беллуччи дважды позировала для знаменитого календаря "Пирелли" (а в мире моделей это то же, что и Оскар для актеров).

Моника Беллуччи - неизменная муза Dolce&Gabbana. Их сотрудничество длится уже 29 лет.

Родной язык актрисы - итальянский. Помимо него, Беллуччи в совершенстве владеет английским и французским языками, а также понимает и немного разговаривает на испанском.

В ее честь названа коллекция помады Dolce&Gabbana.

Монику Белуччи часто называют "второй Софи Лорен".

По утрам актриса всегда принимает контрастный душ.

У Беллуччи есть дом в Рио-де-Жайнейро. Она говорит, что "влюблена до безумия" в этот город.

Поворотный момент в карьере Беллуччи - фильм "Малена" (2000 год). Именно после этой картины о ней стали говорить как не просто о красивой, а еще и об очень талантливой актрисе.

Фильм "Малена", как считает сама Моника, является на половину отображением ее биографии.

Актриса убеждена: мыть голову чаще двух раз в неделю - губительно для шевелюры. А перед процедурой обязательно разводит шампунь водой. Кроме того, перед мытьем втирает в корни волос оливковое масло.

Культовыми фильмами Беллуччи считает "Сладкую жизнь" и "Восемь с половиной" Феллини.

Любимый напиток - белое прохладное вино.

Любимый цвет - строгий черней.

Актриса садится на диету, только если того от нее требует роль. А в обычной жизни Беллуччи не отказывает себе в пасте и пицце. И нисколечко не переживает, что они могут отложиться у нее на бедрах. "Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты", - считает Моника.

В первом интервью после развода с Винсеном Касселем интервью Моника Беллуччи призналась: "Я с 14 лет никогда не была одна – а теперь просто не знаю, что делать".

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Ее правила жизни

Глубинная связь с мужчиной возможна, только если у вас общие дети. Это ведь не случайность, что вы их родили именно от этого человека. Вы его выбрали, это не просто совпадение, это судьба.

Иногда можно встретить инфернального подонка, от которого будешь сходить с ума. Демоны человека так же привлекательны, как и добродетель.

Красота – великий шанс, за это можно только благодарить. К тому же она пройдет, надо лишь подождать. Как сказал кто--то неглупый, ее действию отводится только три минуты, а потом ты должен суметь удержать на себе взгляд.

Я вся насквозь итальянка. Что бы я ни делала, остаюсь итальянкой. Это проявляется в том, как я разговариваю, в том, что я ем, в том, насколько важна для меня женственность, в том, насколько важна для меня именно итальянская кухня.

Однажды меня просто потрясла такая мысль: "Красивые женщины созданы для парней, лишенных воображения". Я знаю уйму красивых людей, чья жизнь – это кромешный ужас. Потому что у них нет ничего, кроме красоты, потому что им скучно с самими собой, потому что они существуют, лишь отражаясь в глазах других.

Время все разрушает. Допустим, у вас есть красивое красное яблоко. Пройдет совсем немного времени, и оно сморщится, в нем будут кишеть черви. Вот так же и с людьми.

Умные женщины — это что-то невероятное. Мне кажется, они гораздо интереснее мужчин.

Я грущу, только когда происходит что-то печальное. Меня трудно назвать меланхоликом.

Недавно дочка сказала мне: "Мама, я хочу быть как ты. Я не хочу работать. Я хочу быть мамой, и когда я вырасту, работать будет моя дочка". Это просто прекрасно: она не считает, что я работаю.

Мы так много путешествуем, что моя старшая дочь знает четыре языка: итальянский, французский, английский и португальский.

Я уважаю секреты. Хранить их умеют взрослые люди.

Ни за что бы не хотела, чтобы мне опять было двадцать.

Как же скучно все время таскаться в Канны.

Нам никто не принадлежит: ни наши мужья, ни дети. Мы можем только чем-то делиться с людьми, которых любим.

Я хорошая мама. Но это не значит, что я хорошая девочка. Мне нужен риск.

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Женственность — это гармония, естественность и чувственность.

Любовь живет только тогда, когда есть уважение друг к другу и свобода. Желание обладать другим, как вещью, — абсурд.

Для меня очень важно искать и находить необычные роли и проверять, могу ли я их исполнить. Кто-то сказал мне, что внутри всех артистов есть спящие красавицы, и каждый раз, играя роль, одна из этих красавиц просыпается. Внутри нас есть все. Нам нужно только увидеть это.