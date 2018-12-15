Самая желанная женщина мира надела блестящее платье на сказочную премьеру

Британская модель и актриса Келли Брук в компании Эмили Мортимер, Эмили Блант и других красавиц побывала на премьере "Мэри Поппинс ".

Келли сияла на красной дорожке в Royal Albert Hall в Лондоне. Компанию красавице составил Джереми Париси.

Келли появилась в платье марки Adrianna Papell, которое акцентировало внимание на ее идеальной фигуре.

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Звезда имела длительные отношения с Джейсоном Стэтхэмом, встречалась с актером Билли Зейном и регбистом Томом Эвансом, но сегодня встречается с дзюдоистом.

Ранее Келли была признана одной самых желанных женщин планеты, ученые в свою очередь назвали параметры фигуры Брук идеальными. Известная своим участием в таких картинах, как "Смолвиль", "Ripper," "Skins, '' Hotel Babylon," "Piranha 3D," "Survival Island".