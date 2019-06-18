"Самая шикарная женщина Украины" соблазнительно позировала в кровати

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть соблазнительным снимком в постели.

На черно-белом фото знаменитость позировала в боди и рубашке поверх. Кароль демонстрировала стройные ножки и нежную улыбку.

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Поклонники засыпали певицу комплиментами.

"Нет приличных слов, чтобы описать такую красоту", "Тина, ты убиваешь", "Слишком красивая", "Самая шикарная женщина Украины", - комментируют они.

Украинская знаменитость Тина Кароль поделилась серией сексуальных снимков в сети.