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среда, 12 июня 2019 09:49

Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип

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Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Тина Кароль презентовала новое видео. Фото: скрин видео.

Певица Тина Кароль представила чувственное черно-белое видео на англоязычную композицию "Cosmic Love".

В течение 2 минут 43 секунд звезда практически не двигается, а просто сидит у водоема и поет. Видео получилось довольно эротичным.

За два дня ролик просмотрели больше 15 тыс. пользователей сети Youtube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Женщина-огонь" - Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

Украинская певица Тина Кароль засветилась в пикантном бикини на отдыхе. Фото знаменитости разместили на фан-странице в Instagram.

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Дата
12
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