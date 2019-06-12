Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип

Тина Кароль презентовала новое видео. Фото: скрин видео.

Певица Тина Кароль представила чувственное черно-белое видео на англоязычную композицию "Cosmic Love".

В течение 2 минут 43 секунд звезда практически не двигается, а просто сидит у водоема и поет. Видео получилось довольно эротичным.

За два дня ролик просмотрели больше 15 тыс. пользователей сети Youtube.

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Украинская певица Тина Кароль засветилась в пикантном бикини на отдыхе. Фото знаменитости разместили на фан-странице в Instagram.