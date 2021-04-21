Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Украинская блогер 25-летняя София Стужук поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда сети, у которой более 5,7 млн подписчиков, снялась в соблазнительной фотосессии для глянца Playboy Ukraine.

О том, что она появилась на обложке апрельского выпуска, Стужук сообщила в Instagram. На фотографиях блогер появилась в разных образах, в которых пикантно позировала. На одном из снимков появилась в комплекте нижнего белья черного цвета. На другом - в белом нижнем белье и рубашке.

"Наконец могу вам похвастаться. Смотрите классную меня на обложке и внутри апрельского Playboy. Да, мать троих детей. Я сексуальная мать троих", - подписала Instagram-звезда фото.

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Стужук фотографировала Анастасия Авдеева.

Украинская блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди. Новостью поделилась с 5,7 млн подписчиков в Instagram. Оперировали Софию в одной из клиник Стамбула. Ранее София утверждала, что является сторонницей естественной красоты, но, похоже, она изменила мнение.