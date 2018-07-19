Самая дорогая модель соцсетей похвасталась формами топлесс

Фото: Instagram

Модель 29-летняя Кэндис Свейнпол поделилась откровенным фото в Instagram. На фото знаменитость позирует спиной обнаженная перед зеркалом. Грудь прикрыла рукой.

Так звезда отвечает на критику пользователей относительно ее тела после родов. Кэндис родила второго сына Ариэля 19 июня. Вместе с мужем Германом Николе имеет еще одного сына Анака, которому почти 2 года.

Критика вокруг тела модели поднялась, когда она отдохнула на пляже в бикини через 12 дней после родов.

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"Если есть что-то плохое сказать о моем теле... посмотрите на себя. Мне не стыдно показывать живот после родов. Я горжусь, что девять месяцев носила сына. Думаю, заслужила право иметь маленький животик", - ответила Кэндис.

Автор: Instagram Кэндис родила второго сына Ариэля 19 июня

Автор: Instagram Кэндис родила второго сына Ариэля 19 июня

Ранее издание Bluebella назвал Кэндис наиболее влиятельной моделью в соцсети. Кэндис зарабатывает £50 тыс. за пост.