Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире, похвасталась роскошной фигурой в бикини.
Девушка с подругами отправилась на отдых на острова в Карибском море в честь открытия новой линейки средств по уходу за телом Kylie Skin.
21-летняя девушка опубликовала соблазнительную серию фото в голубом бикини от Chanel. Снимки сделаны на яхте.
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Меньше чем за сутки фотографии набрали 6 млн лайков.
Кайли засыпали комплиментами ее поклонники.
"Мое сердце не выдержит такой красоты", "Я хочу больше таких фото", "Словно кукла", "Светишь, как солнце", "Я в восторге от тебя", - пишут они.
Недавно Кайли Дженнер сообщила о желании стать матерью во второй раз.
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