Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети

Фото: @kyliejenner

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире, похвасталась роскошной фигурой в бикини.

Девушка с подругами отправилась на отдых на острова в Карибском море в честь открытия новой линейки средств по уходу за телом Kylie Skin.

21-летняя девушка опубликовала соблазнительную серию фото в голубом бикини от Chanel. Снимки сделаны на яхте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей

Меньше чем за сутки фотографии набрали 6 млн лайков.

Кайли засыпали комплиментами ее поклонники.

"Мое сердце не выдержит такой красоты", "Я хочу больше таких фото", "Словно кукла", "Светишь, как солнце", "Я в восторге от тебя", - пишут они.

Недавно Кайли Дженнер сообщила о желании стать матерью во второй раз.