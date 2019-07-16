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вторник, 16 июля 2019 13:38

Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10

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Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками в сети
Фото: @kyliejenner
Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками в сети
Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками в сети
Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками в сети
Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками в сети

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире, похвасталась роскошной фигурой в бикини.

Девушка с подругами отправилась на отдых на острова в Карибском море в честь открытия новой линейки средств по уходу за телом Kylie Skin.

21-летняя девушка опубликовала соблазнительную серию фото в голубом бикини от Chanel. Снимки сделаны на яхте.

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Меньше чем за сутки фотографии набрали 6 млн лайков.

Кайли засыпали комплиментами ее поклонники.

"Мое сердце не выдержит такой красоты", "Я хочу больше таких фото", "Словно кукла", "Светишь, как солнце", "Я в восторге от тебя", - пишут они.

Недавно Кайли Дженнер сообщила о желании стать матерью во второй раз.

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