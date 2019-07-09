Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер готовится стать матерью второй раз

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Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая стала самой молодой миллиардершей в мире, сообщила о желании завести второго ребенка.

Близкий к звезде источник поделился, что 21-летняя девушка готова родить от рэпера Трэвиса Скотта еще одного малыша.

Сетью распространялись слухи, что Кайли уже беременна, но информацию опровергли.

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По словам инсайдера, Дженнер готова забеременеть "случайно", а не делать это целенаправленно.

"Кайли хочет забеременеть до конца 2019-го. Этой весной был случай, когда она подумала, что носит второго ребенка. Но это была ошибка", - поделился инсайдер.

Пара не старается зачать ребенка, они полагаются на волю случая.

"Дженнер хочет, чтобы Сторми имела братика или сестричку, которые будут близки ей по возрасту. Она хочет, чтобы дети были близки", - рассказал аноним.

В мае 2017-го Кайли Дженнер начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом. 1 февраля 2018-го у Кайли и Трэвиса родилась дочь Сторми Вебстер, которой посвящена коллекция косметики. Сейчас пара в браке.