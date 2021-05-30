Сама бы не выжила. Жена путешественника Дмитрия Комарова поделилась подробностями совместного отдыха

Пара отдыхала в компании друзей. Фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко - жена телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, поделилась яркими фото из семейного отдыха на острове Джарылгач, также известный, как украинские Мальдивы.

Свои впечатления от увиденного описала в Іnstagram.

"Три дня, шесть чемоданов, километры безлюдного пляжа и миллион незабываемых эмоций от наших приключений на острове Джарылгач. Впервые я попала туда, когда в прошлом году отправилась в тур по Херсонской области. И ахнула от красоты. Голубая вода, приятный чистый песок, дикая флора и фауна вокруг ... Поверить не могла, что все это у нас, в Украине. И решила для себя непременно вернуться в это необычное место снова, но уже с палаткой", - написала Кучеренко.

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Несмотря на это женщина подчеркнула, что это был ее первый длительный опыт с палаткой в диких условиях. Подчеркнула, что одна там бы не выжила.

"Синяки, порезы, укусы насекомых - все это проходит, а впечатления остаются на всю жизнь. Такое горящее небо, когда звезды несколько раз срываются прямо на глазах, я не видела больше нигде. Дельфин в двух метрах от тебя. Ужин у моря, который мы сами приготовили и сервировали", - сказала Александра.

Дмитрий Комаров связал себя узами брака с партнершей "Танцев со звездами", обладательницей титула "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко в 2019 году. Шли к алтарю тайно.