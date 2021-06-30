"С такой фигурой грех не носить купальники" - Дорофеева в бикини зажгла сеть

Певица 31-летняя Надя Дорофеева щеголяет разнообразием купальников.
Артистка опубликовала фотографию, на которой показывает стройную фигуру в бикини. Устроила пляжную фотосессию.
"Моя страсть к купальникам проснулась, когда я стала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10. В отпуске обожаю их менять", - поделилась исполнительница под снимком.
В комментариях фаны поделились впечатлениями от фигуры звезды.
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"Твое тело прекрасно", "Отдай фигуру", "Тебе так идут купальники", "Богиня красоты", "Почему ты такая красивая?", "С такой фигурой грех не носить купальники".
Артистка 31-летняя Надя Дорофеева, которая выступает под сценическим именем Dorofeeva, презентовала клип на песню "Почему". В описании под видео Дорофеева отметила, что эта работа посвящена эмоциям после расставания.
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