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среда, 30 июня 2021 09:59

"С такой фигурой грех не носить купальники" - Дорофеева в бикини зажгла сеть
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Певица 31-летняя Надя Дорофеева щеголяет разнообразием купальников.

Артистка опубликовала фотографию, на которой показывает стройную фигуру в бикини. Устроила пляжную фотосессию.

"Моя страсть к купальникам проснулась, когда я стала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10. В отпуске обожаю их менять", - поделилась исполнительница под снимком.

Дорофеева показала стройную фигуру в бикини
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Дорофеева показала стройную фигуру в бикини
Дорофеева показала стройную фигуру в бикини
Дорофеева показала стройную фигуру в бикини
Дорофеева показала стройную фигуру в бикини

В комментариях фаны поделились впечатлениями от фигуры звезды.

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"Твое тело прекрасно", "Отдай фигуру", "Тебе так идут купальники", "Богиня красоты", "Почему ты такая красивая?", "С такой фигурой грех не носить купальники".

Артистка 31-летняя Надя Дорофеева, которая выступает под сценическим именем Dorofeeva, презентовала клип на песню "Почему". В описании под видео Дорофеева отметила, что эта работа посвящена эмоциям после расставания.

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