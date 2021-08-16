С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей

Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущий 50-летний Юрий Горбунов устроил сюрприз для жены 37-летней Екатерины Осадчей, которая вскоре станет матерью.

Журналистка поделилась чувственными фото с празднования в Instagram.

"Новый праздник для нас, но прекрасный повод собрать друзей накануне рождения маленького человека", - написала звезда.

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Двор украсили шариками и цветами. Также подготовили кэнди бар в светлых оттенках и яркую фотозону. На праздник собрались друзья супругов по случаю будущего ребенка. Посетили пару Потап и Настя Каменских, дизайнер Анна Андрейчук, фотограф Соня Плакидюк и другие.

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас беременна, поделилась нежными фото с турецкого отдыха. Женщина улетела с сыном Иваном. Осадчая делилась пляжными фото. На снимках предстала в монолитных купальниках, которые удачно подчеркивают беременный живот.