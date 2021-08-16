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понедельник, 16 августа 2021 15:03

С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
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Ведущий Юрий Горбунов устроил сюрприз любимой Екатерине Осадчей. Звездные супруги собрали друзей по случаю будущего ребенка
Фото: instagram.com/kosadcha
Ведущий Юрий Горбунов устроил сюрприз любимой Екатерине Осадчей. Звездные супруги собрали друзей по случаю будущего ребенка
Ведущий Юрий Горбунов устроил сюрприз любимой Екатерине Осадчей. Звездные супруги собрали друзей по случаю будущего ребенка
Ведущий Юрий Горбунов устроил сюрприз любимой Екатерине Осадчей. Звездные супруги собрали друзей по случаю будущего ребенка
Ведущий Юрий Горбунов устроил сюрприз любимой Екатерине Осадчей. Звездные супруги собрали друзей по случаю будущего ребенка

Ведущий 50-летний Юрий Горбунов устроил сюрприз для жены 37-летней Екатерины Осадчей, которая вскоре станет матерью.

Журналистка поделилась чувственными фото с празднования в Instagram.

"Новый праздник для нас, но прекрасный повод собрать друзей накануне рождения маленького человека", - написала звезда.

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Двор украсили шариками и цветами. Также подготовили кэнди бар в светлых оттенках и яркую фотозону. На праздник собрались друзья супругов по случаю будущего ребенка. Посетили пару Потап и Настя Каменских, дизайнер Анна Андрейчук, фотограф Соня Плакидюк и другие.

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас беременна, поделилась нежными фото с турецкого отдыха. Женщина улетела с сыном Иваном. Осадчая делилась пляжными фото. На снимках предстала в монолитных купальниках, которые удачно подчеркивают беременный живот.

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