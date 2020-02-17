Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4896
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2385
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 882
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1368
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2241
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2430
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5283
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4347
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 954
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 9018
Фото
Все фото
18
5
5
5
18
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
Как праздновали день Валентина украинские звезды
Как праздновали день Валентина украинские звезды
Видео
Все видео
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 882
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 954
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2520
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1863
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 657
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 19:28

Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще

  Комментировать
Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще
Фото: instagram.com/klopotenko/

Столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко анонсировал гастрономический сериал "Борщ. Секретный ингредиент".

Подробностями поделился в своем Instagram.

Евгений рассказал, что поучаствовал в работе над фильмом в качестве повара, который готовит борщи и узнает секреты и особенности борщей в разных уголках нашей страны. По его словам, именно борщ объединяет Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свекольные макароны заправляют сыром

"Когда я хочу, чтобы сердечку моему стало тепло, я думаю о борще. Борщ хочется есть долго, чуть прихлебывая, чтобы растянуть момент наслаждения. Иногда - с сальцом на темном хлебце. Иногда - с холодненького водочкой. Можно с луком или чесноком, чтобы язык приятно кололо от остроты. Борщ - одно из немногих, в любви к чему все украинцы едины. В каждом регионе нашей страны - свой рецепт борща. Но какой именно? Мне было интересно, насколько определенный борщ отображает историю и характер того, кто его готовит. А потом @natalka_yakymovych придумала фильм (или больше сериал) "Борщ. Секретный ингредиент", а я принял там участие. Так у меня появилась возможность полностью объездить Украину и везде приготовить борщ по локальным рецептам. В каждом регионе - свой секретный ингредиент. Я ел борщ с гусем, ел с клёцками, ел борщ без томатов, но гуслянкой (крутая кисломолочная штука), ел борщ с рыбой и борщ с медом. Каждый из этих борщей - вкусный до мурашек. Я уже сбился со счета, сколько раз рыдал от счастья. Нереальный вкус. Нереальные люди, которые учили меня готовить свой особый борщ", - написал Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Коли я хочу, щоб серденьку моєму стало тепло, я думаю про борщ. Борщ хочеться їсти довго, трохи присьорбуючи, щоб розтягти момент насолоди. Іноді - з сальцем на темному хлібчику. Іноді - з холодненькою горілочкою. Можна з цибулькою чи часником, щоб язика приємно кололо від гостроти. ⠀ Напевно, борщ - одне з небагатьох, в любові до чого всі українці єдні. Щоправда, в кожному регіоні нашої країни - свій рецепт борщу. Але який саме? Мені було цікаво, наскільки певний борщ відображує історію та характер того, хто його готує. А потім @natalka_yakymovych придумала фільм (чи то більше серіал) "Борщ. Секретний інгредієнт", а я взяв там участь. Так у мене з'явилася можливість повністю об'їздити Україну і всюди приготувати борщ за локальними рецептами. В кожному регіоні - свій секретний інгредієнт. Я їв борщ з гускою, їв з галушками, їв борщ без томатів, але з гуслянкою (крута кисломолочна штука), їв борщ з рибою та борщ з медом. Кожний з цих борщів - смачний до мурах. Я вже збився з рахунку, скільки разів рюмсав від щастя. Нереальний смак. Нереальні люди, які вчили мене готувати свій особливий борщ. ⠀ Щоб дізнатися всі рецепти всіх борщів - просто підписуйтеся на сторінку серіалу @borscht.series. Там кожної неділі анонс нового епізоду з наших подорожей та посилання на онлайн-перегляд. ⠀ P.S. Розкажіть мені, будь ласка, #гастропріхожанє, з якого ви регіону та який там готують борщ. #борщ_єднає #секрет_борщу

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Борщ является визитной карточкой украинской национальной кухни. За века своего существования это блюдо обрело столь большую популярность, что приписать себе "авторские права" на него пытаются почти все соседние народы. Однако исторические записи далекого прошлого подтверждают, что именно на украинских землях готовить борщ начали впервые. 12 фактов о главном блюде украинской национальной кухни назвал шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинский самолет сбили над Тегераном: 40 дней после трагедии

Провалилась громкая премьера

Расстреляли украинского полковника

Правительство обратилось за военной помощью

Создали самого популярного в мире "жука"

Погиб украинский командир

На вершине Эвереста нашли телефон проститутки

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 335270
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 46750
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 30718
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 23707
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев 1 Просмотров: 16704
Знаменитости
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
18
 1 Просмотров: 4905
Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами
Шоумен Горбунов рассказал о кармической связи с высокими женщинами Просмотров: 576
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту
5
 Просмотров: 2232
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
Йога в купальнике и прыжки в бассейн: ALYONA ALYONA эпатирует публику с отдыха на Бали
5
 1 Просмотров: 2502
Дженнифер Лопес показала идеальное тело. Ей, кстати, 50 лет
Дженнифер Лопес показала идеальное тело. Ей, кстати, 50 лет Просмотров: 2340
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
4
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Голосов: 39669
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua