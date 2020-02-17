Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще

Фото: instagram.com/klopotenko/

Столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко анонсировал гастрономический сериал "Борщ. Секретный ингредиент".

Подробностями поделился в своем Instagram.

Евгений рассказал, что поучаствовал в работе над фильмом в качестве повара, который готовит борщи и узнает секреты и особенности борщей в разных уголках нашей страны. По его словам, именно борщ объединяет Украину.

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"Когда я хочу, чтобы сердечку моему стало тепло, я думаю о борще. Борщ хочется есть долго, чуть прихлебывая, чтобы растянуть момент наслаждения. Иногда - с сальцом на темном хлебце. Иногда - с холодненького водочкой. Можно с луком или чесноком, чтобы язык приятно кололо от остроты. Борщ - одно из немногих, в любви к чему все украинцы едины. В каждом регионе нашей страны - свой рецепт борща. Но какой именно? Мне было интересно, насколько определенный борщ отображает историю и характер того, кто его готовит. А потом @natalka_yakymovych придумала фильм (или больше сериал) "Борщ. Секретный ингредиент", а я принял там участие. Так у меня появилась возможность полностью объездить Украину и везде приготовить борщ по локальным рецептам. В каждом регионе - свой секретный ингредиент. Я ел борщ с гусем, ел с клёцками, ел борщ без томатов, но гуслянкой (крутая кисломолочная штука), ел борщ с рыбой и борщ с медом. Каждый из этих борщей - вкусный до мурашек. Я уже сбился со счета, сколько раз рыдал от счастья. Нереальный вкус. Нереальные люди, которые учили меня готовить свой особый борщ", - написал Клопотенко.

Борщ является визитной карточкой украинской национальной кухни. За века своего существования это блюдо обрело столь большую популярность, что приписать себе "авторские права" на него пытаются почти все соседние народы. Однако исторические записи далекого прошлого подтверждают, что именно на украинских землях готовить борщ начали впервые. 12 фактов о главном блюде украинской национальной кухни назвал шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook.