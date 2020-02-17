Рыдал от счастья и нереального вкуса: Клопотенко рассказал, как снимался в фильме о борще

Столичный кулинар 33-летний Евгений Клопотенко анонсировал гастрономический сериал "Борщ. Секретный ингредиент".
Подробностями поделился в своем Instagram.
Евгений рассказал, что поучаствовал в работе над фильмом в качестве повара, который готовит борщи и узнает секреты и особенности борщей в разных уголках нашей страны. По его словам, именно борщ объединяет Украину.
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"Когда я хочу, чтобы сердечку моему стало тепло, я думаю о борще. Борщ хочется есть долго, чуть прихлебывая, чтобы растянуть момент наслаждения. Иногда - с сальцом на темном хлебце. Иногда - с холодненького водочкой. Можно с луком или чесноком, чтобы язык приятно кололо от остроты. Борщ - одно из немногих, в любви к чему все украинцы едины. В каждом регионе нашей страны - свой рецепт борща. Но какой именно? Мне было интересно, насколько определенный борщ отображает историю и характер того, кто его готовит. А потом @natalka_yakymovych придумала фильм (или больше сериал) "Борщ. Секретный ингредиент", а я принял там участие. Так у меня появилась возможность полностью объездить Украину и везде приготовить борщ по локальным рецептам. В каждом регионе - свой секретный ингредиент. Я ел борщ с гусем, ел с клёцками, ел борщ без томатов, но гуслянкой (крутая кисломолочная штука), ел борщ с рыбой и борщ с медом. Каждый из этих борщей - вкусный до мурашек. Я уже сбился со счета, сколько раз рыдал от счастья. Нереальный вкус. Нереальные люди, которые учили меня готовить свой особый борщ", - написал Клопотенко.
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Коли я хочу, щоб серденьку моєму стало тепло, я думаю про борщ. Борщ хочеться їсти довго, трохи присьорбуючи, щоб розтягти момент насолоди. Іноді - з сальцем на темному хлібчику. Іноді - з холодненькою горілочкою. Можна з цибулькою чи часником, щоб язика приємно кололо від гостроти. ⠀ Напевно, борщ - одне з небагатьох, в любові до чого всі українці єдні. Щоправда, в кожному регіоні нашої країни - свій рецепт борщу. Але який саме? Мені було цікаво, наскільки певний борщ відображує історію та характер того, хто його готує. А потім @natalka_yakymovych придумала фільм (чи то більше серіал) "Борщ. Секретний інгредієнт", а я взяв там участь. Так у мене з'явилася можливість повністю об'їздити Україну і всюди приготувати борщ за локальними рецептами. В кожному регіоні - свій секретний інгредієнт. Я їв борщ з гускою, їв з галушками, їв борщ без томатів, але з гуслянкою (крута кисломолочна штука), їв борщ з рибою та борщ з медом. Кожний з цих борщів - смачний до мурах. Я вже збився з рахунку, скільки разів рюмсав від щастя. Нереальний смак. Нереальні люди, які вчили мене готувати свій особливий борщ. ⠀ Щоб дізнатися всі рецепти всіх борщів - просто підписуйтеся на сторінку серіалу @borscht.series. Там кожної неділі анонс нового епізоду з наших подорожей та посилання на онлайн-перегляд. ⠀ P.S. Розкажіть мені, будь ласка, #гастропріхожанє, з якого ви регіону та який там готують борщ. #борщ_єднає #секрет_борщу
Борщ является визитной карточкой украинской национальной кухни. За века своего существования это блюдо обрело столь большую популярность, что приписать себе "авторские права" на него пытаются почти все соседние народы. Однако исторические записи далекого прошлого подтверждают, что именно на украинских землях готовить борщ начали впервые. 12 фактов о главном блюде украинской национальной кухни назвал шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook.
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