Рыболовство и хендмейд: какие хобби имеют украинские звезды

Наконец после длительной паузы звезды могут радовать своих поклонников долгожданными концертами. Хотя в то же время в период карантина была возможность раскрыть другие таланты и заняться тем, на что не находилось времени раньше.
Итак, какие хобби имеют украинские звезды, читайте в материале Gazeta.ua.
Певица и секс-символ украинского шоубиза Даша Астафьева предпочитает релакс на берегу пруда или реки. Звезда охотно занимается рыболовством и иногда хвастается щедрым уловом с поклонниками в Instagram. Также Астафьева любит вязать, собирать грибы и гулять с собаками.
Мировая звезда балета Александр Стоянов собственноручно варит аромасвечи.
"Я уверен в том, из чего их делаю, что это натуральные и полезные составляющие. Интересно то, что мастер-класс по варке свечей был подарком жене. Я устал возить свечи из разных стран. Были даже смешные случаи, когда, например, в Германии нас окружали полицейские с автоматами и приходилось убеждать, что это просто свечи ", - рассказал танцовщик.
Жена Стоянова, балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар, тоже имеет любимое дело. Она как-то призналась, если бы не балет, это была бы флористом. Екатерина всегда забирает домой цветы, которые подарили на концертах. Поэтому часто квартира артистов похожа на цветущие джунгли.
Певица Руслана Лыжичко поддерживает отмену физическую форму благодаря занятиям спортом. Звезда ежедневно бегает, плавает и закаляет организм, а зимой еще и обтирается снегом.
Настя Каменских также не может без ежедневных пробежек. Певица за раз преодолевает по 4 километра, но забеги на 10 километров тоже есть обычным делом. Кроме того, Каменских увлекается рисованием.
А вот певица Надя Дорофеева обожает делать макияж, что не раз демонстрировала в видеороликах на своем Youtube-канале.
"Одна из моих самых любимых дел перед концертом - выделить себе часок на эксперименты. Например, на последнем концерте я сделала себе такой макияж: один глаз был синего цвета, второй - зеленого, но не думайте, что это выглядело плохо, было стильно, красиво", - призналась Дорофеева.
Среди увлечений певицы Златы Огневич коллекционирование старых пластинок, необычной посуды с фарфора и других винтажных вещей. Чтобы пополнять коллекцию, исполнительница ходит на блошиные рынки.
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Не все звезды решаются показаться без косметики. Но Gazeta.ua собрала фотографии, на которых украинские знаменитости позируют без макияжа.
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