Рыболовство и хендмейд: какие хобби имеют украинские звезды

Фото: instagram.com/da_astafieva

Наконец после длительной паузы звезды могут радовать своих поклонников долгожданными концертами. Хотя в то же время в период карантина была возможность раскрыть другие таланты и заняться тем, на что не находилось времени раньше.

Итак, какие хобби имеют украинские звезды, читайте в материале Gazeta.ua.

Певица и секс-символ украинского шоубиза Даша Астафьева предпочитает релакс на берегу пруда или реки. Звезда охотно занимается рыболовством и иногда хвастается щедрым уловом с поклонниками в Instagram. Также Астафьева любит вязать, собирать грибы и гулять с собаками.

Автор: instagram.com/da_astafieva Даша Астафьева демонстрирует свой улов

Мировая звезда балета Александр Стоянов собственноручно варит аромасвечи.

"Я уверен в том, из чего их делаю, что это натуральные и полезные составляющие. Интересно то, что мастер-класс по варке свечей был подарком жене. Я устал возить свечи из разных стран. Были даже смешные случаи, когда, например, в Германии нас окружали полицейские с автоматами и приходилось убеждать, что это просто свечи ", - рассказал танцовщик.

Жена Стоянова, балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар, тоже имеет любимое дело. Она как-то призналась, если бы не балет, это была бы флористом. Екатерина всегда забирает домой цветы, которые подарили на концертах. Поэтому часто квартира артистов похожа на цветущие джунгли.

Автор: instagram.com/ekaterinakukhar_official Екатерина Кухар и Александр Стоянов кроме занятий балетом, имеют интересные хобби

Певица Руслана Лыжичко поддерживает отмену физическую форму благодаря занятиям спортом. Звезда ежедневно бегает, плавает и закаляет организм, а зимой еще и обтирается снегом.

Автор: instagram.com/ruslana.lyzhychko Руслана Лыжичко закаляет организм занятиями спортом

Настя Каменских также не может без ежедневных пробежек. Певица за раз преодолевает по 4 километра, но забеги на 10 километров тоже есть обычным делом. Кроме того, Каменских увлекается рисованием.

Автор: instagram.com/kamenskux Настя Каменских старается не пропускать ежедневные забеги

А вот певица Надя Дорофеева обожает делать макияж, что не раз демонстрировала в видеороликах на своем Youtube-канале.

"Одна из моих самых любимых дел перед концертом - выделить себе часок на эксперименты. Например, на последнем концерте я сделала себе такой макияж: один глаз был синего цвета, второй - зеленого, но не думайте, что это выглядело плохо, было стильно, красиво", - призналась Дорофеева.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva Надя Дорофеева обожает делать макияж

Среди увлечений певицы Златы Огневич коллекционирование старых пластинок, необычной посуды с фарфора и других винтажных вещей. Чтобы пополнять коллекцию, исполнительница ходит на блошиные рынки.

Автор: instagram.com/zlata.ognevich Злата Огневич не стесняется ходить на блошиные рынки

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Не все звезды решаются показаться без косметики. Но Gazeta.ua собрала фотографии, на которых украинские знаменитости позируют без макияжа.