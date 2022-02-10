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четверг, 10 февраля 2022 17:33

Руслана впервые рассказала об интиме с мужем: "Не люблю спать вдвоем"

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Певица Руслана впервые поделилась пикантными тайнами личной жизни. Звезда 26 лет замужем за музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым.

У супругов два эко-дома. В каждом из них по две спальни. Об этом исполнительница рассказала в программе "ЖВЛ".

"Я вообще индивидуалист и я не люблю спать вдвоем с Сашей, так, по секрету скажу, никогда не говорила. У нас отдельные комнаты и отдельные спальни. Я встаю за ночь или чаю там попить 100 раз с медом, или еще что-то там себе поделать, потому что на меня вдохновение, видите ли, нашло. Он устал от меня", – рассказала Руслана.

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Но певица заверила, что на интимную жизнь это никак не влияет.

Автор: instagram.com/ruslana.lyzhychko
  Руслана Лыжичко с мужем Александром Ксенофонтовым
Руслана Лыжичко с мужем Александром Ксенофонтовым

"Если на то уже пошло, на эти откровения, то романтично как раз не дома и все супруги знают, что дома точно уже не то. А вот только куда-то выбрался, неизвестно где, хоть там, знаешь, хоть в машине. Но оно работает. Мы всегда выезжали для этого в Карпаты. Больше скажу. Очень хотелось именно этого драйва и, я тебе скажу, что Карпаты – суперсексуальные", - призналась артистка.

Сейчас же супруги мечтают о ребенке. Рожать после 45 Руслана не боится. Более того, она энергетически чувствует своего малыша.

Артистка 48-летняя Руслана Лыжичко заинтересовала фанатов заявлением. Звезда вызвала ажиотаж, дав повод для подозрений относительно беременности первенцем. Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 появилась в образе Мавки в шоу "Маскарад", где и заинтриговала поклонников. "Вы думали, что знаете меня. Но, вероятно, не знали, что, снимая эту маску, Мавка готовит свой секрет и сюрприз. У меня есть Лукаш, но он никогда в жизни меня еще не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки - иметь ребенка", - сказала Руслана.

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Дата
10
февраля

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