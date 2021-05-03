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суббота, 15 мая 2021 09:00

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

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Руслана на &quot;Евровидении-2004&quot; угощала водкой и салом
За выступление Русланы Украина получила 280 баллов. Фото со страницы певицы в Facebook

Украинская певица Руслана Лыжичко с песней "Wild Dances" 15 мая 2004 года победила на песенном конкурсе "Евровидение" в Стамбуле, столице Турции.

Она стала первой среди украинских исполнителей, которая одержала победу в этом соревновании. Тогда участвовали представители 36 стран.

За выступление Русланы Украина получила 280 баллов. Второе место заняла Сербия и Черногория, а третьей стала Греция.

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"Сегодня мы радуемся всей командой и никогда не забудем того момента, потому что это дало большой потенциал и тем, кто был тогда со мной на сцене, и всем, кто был за кулисами, кого не все знают поименно, но без кого этой победы не было бы ", - вспоминала победу певица.

Во время подготовки к участию в конкурсе ее PR-группа изучала конкурентов, проводила специальные рекламные туры по странам, которие были участниками голосования. Во время самого конкурса организовали специальную PR-поддержку. Прессконференция Русланы прошла нестандартно: например, все присутствующие могли дегустировать украинскую водку и сало. К тому же Руслана учила журналистов играть на трембите.

Шоу Русланы кардинально отличалось от выступлений других участников "Евровидения-2004". Телекомментатор британской студии ВВС назвал ее "принцессой-воином".

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2021 обнародовали порядок выступлений участников в полуфиналах. Группа Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе в этом году, будет выступать в 1-м полуфинале 18 мая под номером 15. В 1-м полуфинале также выступят Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

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Дата
15
мая

Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом

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