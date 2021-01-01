Руслана Лыжичко порадовала поклонников онлайн-выступлением в новогоднюю ночь

Руслана выступила онлайн в новогоднюю ночь. ФОТО: Instagram.com

Певица Руслана Лыжичко решила по-особенному встретить Новый год. А именно - подарить своим поклонникам онлайн-выступление, длившееся полтора часа.

Этот новогодний концерт транслировался из студии, расположенной в доме артистки. Руслана собрала свои лучшие песни и предложила в последнюю минуту старого года прислушиваться к собственным сердец.

"Давайте считать нашу энергию, наш драйв, жизнь по ударам сердца", - сказала Руслана.

Также звезда поделилась со зрителями старинным рецептом алкогольного напитка и приготовила его в прямом эфире.

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Исполнитель латиноамериканских песен и танцев Амадор Лопес поделился спортивными достижениями. Лопес отметил в шоу "Дети против звезд", которое показывает "Новый канал", что мечтал покорять вершины спорта. В 1999 году звезда стал чемпионом мира по фехтованию.