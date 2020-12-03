Российского артиста госпитализировали - передозировка виагрой

В прошлом году Бари Алибасов также попал в больницу: случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Фото: pinterest.com

В Москве госпитализировали продюсера 73-летнего Бари Алибасова.

Плохое самочувствие спровоцировало передозировка препаратом для улучшения потенции "Виагра".

Об этом рассказал пиар-директор артиста Вадим Горжанкин, передает издание "РИА Новости".

"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказался очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", - сказал он.

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2 года назад Алибасов в 6-й раз женился. Его избранницей стала 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. Для женщины это уже 5-й брак.