Российский миллиардер требует от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Наоми Кэмпбелл сейчас одинока, но мечтает о счастливые отношения. ФОТО: Іnstagram.com/naomi

Российский бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на британскую супермодель Наоми Кэмпбелл, с которой имел отношения на протяжении пяти лет. Сейчас миллиардер требует от звезды вернуть долги и ценные подарки. Доронин утверждает, что Кэмпбелл должна ему кучу денег.

Об этом сообщает портал ТМZ со ссылкой на судебные документы.

В иске говорится, что бизнесмен занимал супермодели определенную сумму. Кроме того, 57-летний Доронин уверяет, что Наоми отказывается возвращать его собственность стоимостью 3 миллиона долларов. В то же время не сообщается о чем идет речь.

Напомним, что женатый Владислав и Наоми начали встречались в 2008 году после знакомства на Каннском кинофестивале. А уже в 2013 году они разорвали отношения.

До сих пор российский олигарх не решается официально развестись со своей женой, хотя уже несколько лет встречается с моделью Кристиной Романовой. Она родила ему двух дочерей.

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50-летняя Наоми Кэмпбелл сейчас одинока. Но модель все-таки планирует когда-нибудь стать мамой.