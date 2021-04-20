"Робот с сиськами" - Каменских в реалити обдумала многогранность женщин

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, выпустила очередную серию откровенного реалити-шоу "Девочки рулят". Она вместе с женой экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива Анной Завгородней обсудила многогранность женщин.

Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Каменских. В четвертом выпуске звезда вместе с подругами отправилась до подземных рек и сенот в Мексике.

"Мы погрузились в темные тайны древних подземных пещер Мексики - сеноты. Индейцы майя считали, что сеноты - это врата в потусторонний мир, источник энергии для всего живого", - отметила певица в сети.

Фото: скриншот с видео

Завгородняя и Каменских обсудили впечатления от поездки. Также они поговорили про отношение общества к женщинам.

"Ощущение, будто побывала на электростанции. Такой заряд получила. Знаешь, ко мне приковано слишком много внимания, как к артистке. В соцсетях пишут хоть и много хороших комментариев, но есть и такие, где пишут, какой я должна быть. Что должна быть идеальной во всем. Такое впечатление, что женщина должна родить кучу детей, стоять у плиты и быть идеальной", - сказала исполнительница.

Подруга певицы отметила, что это как "робот с сиськами".

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"Да, но я считаю, что женщина - это целый спектр всего. Даже в своих песнях у меня разная стилистика. Переживала из-за этого, потому что хотела иметь одну линию. А потом поняла, что я - многогранная, как и каждая девушка. Потому что ты веселая, грустная, хочешь плакать или танцевать. И это важно", - добавила Каменских.

Украинская исполнительница Настя Каменских рассказала, что у нее была коронавирусная болезнь. Казалось бы, недуг остался в прошлом, но певица периодически испытывает внезапные приступы сильного страха.