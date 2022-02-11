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воскресенье, 13 февраля 2022 09:01

Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился
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Британский исполнитель Робби Уильямс отмечает 13 февраля 48 лет. В настоящее время он считается популярнейшим артистом Соединенного королевства.

В 16 лет певец присоединился к бой-бэнду Take That. Был самым молодым участником группы, творческий путь которой длился 6 лет.

В 1997 году Уильямс выпустил дебютный сольный альбом Life Thru A Lens. Как признавался впоследствии музыкант, во время работы над ним боролся с наркотической зависимостью. Два года спустя мир увидел вторую студийную пластинку певца I've Been Expecting You. Его сингл Millenium был продан в Европе тиражом в более 400 тыс. копий.

Летом 2000 года Уильямс выпустил альбом Sing When You're Winning, в который вошли такие песни, как Rock DJ, Supreme и Kids. В британском чарте релиз продержался 91 неделю и восемь раз становился платиновым.

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За сольную карьеру сегодняшний именинник представил 10 студийных пластинок, последнюю из которых (Swings Both Ways) выпустили в ноябре 2013 года.

Gazeta.ua собрала самые известные песни культового Робби Уильямса.

Режиссер Майкл Грейси снимет байопик про британского певца Робби Уильямса. Будет называться Better Man в честь одной из песен исполнителя.

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Дата
13
февраля

Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился

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