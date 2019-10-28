Ризатдинова едва не потеряла сознание на паркете шоу "Танцы со звездами"

Инцидент произошел после номера с классическим балетом. Фото: tsn.ua

Спортсменка Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание после выступления на шоу Танцы со звездами 2019.

Инцидент произошел после номера с классическим балетом под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born", вместе с партнером Александром Прохоровым, сообщает rbc.ua.

Во время судейских комментариев, Ризатдинову начало покачивать, затем она уронила на паркет цветы и упала на партнера. Организаторы прервали трансляцию.

Позже ведущий Танцев со звездами Юрий Горбунов сообщил, что медики осмотрели ее. У гимнастки сильно подскочило давление - верхний показатель достиг цифры в 210. На паркет в этот вечер она уже не выходила.

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В комментариях фанаты и поклонники шоу Ризатдиновой предполагают, что ей стало плохо из-за того, что она выполнила на паркете несколько крайне тяжелых танцевальных приемов.

Но нашлись пользователи, которые считают, что Анну до такого состояния довела якобы критика из уст Екатерины Кухар.

"Здоровье может подвести в любой момент каждого. Не похоже, что это было от критики Кухар... Она заканчивала танец с болью - это было видно", - написала одна из фанаток Танцев со звездами.

Состоялся десятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекту "Танцы со звездами". Темой прямого эфира шоу стала "Мистический вечер в Хэллоуин", поэтому на паркете пары продемонстрировали номера, полные загадочных историй.